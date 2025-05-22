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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 22 мая с13:30 до 15:00 будет ресурса не будет по следующим адресам: ул.1-е Бутырки, д. 2, 4, 6, 8, 10; ул.2-е Бутырки, д. 1, 5, 9, 11, 13. Также подачу холодной воды до 17:00 остановили по адресам: ул. К. Маркса, д.12; ул. Молодцова, д. 4, 4 (ГБУ РО ГКБ № 5), 6; ул. Октябрьская, д. 5 (МАУК ДК Приокский), 12/14, 13 (МБУК ЦСДБ Рязани / филиал № 2), 13 (Правительство Рязанской области), 14, 15, 16, 17 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения), 18, 20/11.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал».

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 22 мая с13:30 до 15:00 будет ресурса не будет по следующим адресам:

  • ул.1-е Бутырки, д. 2, 4, 6, 8, 10;
  • ул.2-е Бутырки, д. 1, 5, 9, 11, 13.

Также подачу холодной воды до 17:00 остановили по адресам: ул. К. Маркса, д.12;

  • ул. Молодцова, д. 4, 4 (ГБУ РО ГКБ № 5), 6;
  • ул. Октябрьская, д. 5 (МАУК ДК Приокский Рязани), 12/14, 13 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 2), 13 (Правительство Рязанской области), 14, 15, 16, 17 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 18, 20/11.