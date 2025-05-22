Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска летний месяц

Июнь будет самым невыгодным летним месяцем для отпуска в 2025 году. Стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного дня выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск. Самый выгодный месяц для использования отпуска в этом году — июль.

Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска летний месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлию Санину.

По ее словам, июнь будет самым невыгодным летним месяцем для отпуска в 2025 году.

Она пояснила, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного дня выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск.

Самый выгодный месяц для использования отпуска в этом году — июль.