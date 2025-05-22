Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР

Отмечается, что за сутки ПВО сбила три авиабомбы JDAM, 317 беспилотников ВСУ. Ударом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и РЛС ЗРК Patriot производства США. Противник потерял около 1 370 военных и 26 боевых бронемашин. ВС РФ поразили цех ремонта самолетов и инфраструктуру военного аэродрома.