Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР
Отмечается, что за сутки ПВО сбила три авиабомбы JDAM, 317 беспилотников ВСУ. Ударом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и РЛС ЗРК Patriot производства США. Противник потерял около 1 370 военных и 26 боевых бронемашин. ВС РФ поразили цех ремонта самолетов и инфраструктуру военного аэродрома.
Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что за сутки ПВО сбила три авиабомбы JDAM, 317 беспилотников ВСУ.
Ударом комплекса «Искандер» уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и РЛС ЗРК Patriot производства США.
Противник потерял около 1 370 военных и 26 боевых бронемашин.
ВС РФ поразили цех ремонта самолетов и инфраструктуру украинского военного аэродрома.