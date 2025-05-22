РНПК организовала отборочный тур XX Летних спортивных игр «Роснефти»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») организовала отборочный тур XX Летних спортивных игр ПАО «НК «Роснефть».

Соревнования стартовали 19 мая и продлятся до 23 числа. В них принимают участие восемь команд — это более 300 спортсменов-нефтяников из Москвы, Уфы, Сызрани, Оренбурга, Брянска и Удмуртии.

«Спорт обладает удивительными свойствами. Он объединяет людей, укрепляет здоровье и закаляет характер. В одиннадцатый раз Рязанская нефтеперерабатывающая компания встречает участников Летних спортивных игр. Мы провели большую подготовительную работу и готовы обеспечить высокий уровень соревнований. Надеюсь, что к финалу, у спортсменов останутся только яркие и положительные впечатления от состязаний», — сказал в приветственном слове генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

По итогам отборочного тура определятся победители и призеры в 12 дисциплинах: плавание вольным стилем, бег на короткие и длинные дистанции, гиревой спорт, толкание ядра, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис и бильярд.

Кроме того, станут известны победители и в командных видах спорта — волейболе, баскетболе и мини-футболе.

Завершатся состязания перетягиванием каната.

Развитие спорта — одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры — наиболее массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи нефтяников. Традиционно Летние игры состоят из отборочного этапа и финала. В этом году этапы отбора проводят в 9 городах РФ.

Рязанская сборная в этом году поедет на отборочный тур в Самару. Финал пройдет осенью в Сочи.