Опубликован график планового отключения горячей воды на июнь в Рязани

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2025-2026 годов ведутся планово-профилактические работы. Для этого в июне будет временно прекращена подача горячего водоснабжения. Даты проведения работ могут быть изменены. С полным графиком и адресами можно ознакомиться по ссылке.

Опубликован график планового отключения горячей воды на июнь в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2025-2026 годов ведутся планово-профилактические работы. Для этого в июне будет временно прекращена подача горячего водоснабжения.

Даты проведения работ могут быть изменены.