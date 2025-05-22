Несколько улиц Рязани остались без горячей воды
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях в районе ЦТП, 22 мая до 15:00 временно прекращена подача ресурса по следующим адресам: ул. Пушкина, д.54; ул. Семена Середы, д.36; ул. Шевченко, дома 27, 31, 33. Ранее жителей предупреждали об отключении холодной воды.
Несколько улиц Рязани остались без горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях в районе ЦТП, 22 мая до 15:00 временно прекращена подача ресурса по следующим адресам:
- ул. Пушкина, д.54;
- ул. Семена Середы, д.36;
- ул. Шевченко, дома 27, 31, 33.
Ранее жителей предупреждали об отключении холодной воды.