Несколько улиц Рязани остались без горячей воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях в районе ЦТП, 22 мая до 15:00 временно прекращена подача ресурса по следующим адресам: ул. Пушкина, д.54; ул. Семена Середы, д.36; ул. Шевченко, дома 27, 31, 33. Ранее жителей предупреждали об отключении холодной воды.