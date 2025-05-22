Над российскими регионами за ночь сбили 105 БПЛА

Отмечается, что больше всего беспилотников уничтожили над московским регионом — 35. Над Орловской областью — 14, над Курской — 12, над Белгородской — 11. Десять дронов сбито над Тульской областью, девять над Калужской, семь уничтожены над Воронежской. По три — над территориями Липецкой и Смоленской областей, один — над Брянской.