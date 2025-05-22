Над российскими регионами за ночь сбили 105 БПЛА
Отмечается, что больше всего беспилотников уничтожили над московским регионом — 35. Над Орловской областью — 14, над Курской — 12, над Белгородской — 11. Десять дронов сбито над Тульской областью, девять над Калужской, семь уничтожены над Воронежской. По три — над территориями Липецкой и Смоленской областей, один — над Брянской.
Над российскими регионами за ночь сбили 105 БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что больше всего беспилотников уничтожили над московским регионом — 35.
Над Орловской областью — 14, над Курской — 12, над Белгородской — 11.
Десять дронов сбито над Тульской областью, девять над Калужской, семь уничтожены над Воронежской. По три — над территориями Липецкой и Смоленской областей, один — над Брянской.