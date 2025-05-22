На Рязанском перекрестке произошло ДТП с мопедом

Отмечается, что авария случилась утром в четверг, 22 мая, на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и двухколесный транспорт. На месте работает экипаж ДПС. «Выбирайте маршрут. Перекресток на Чкалова. У поликлиники № 2», — предупредил автор поста. Информация о пострадавших и подробности происшествия неизвестны.