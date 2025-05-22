Голикова: показатель рождаемости войдет в KPI глав регионов РФ с 2026 года
По ее словам, показатель рождаемости войдет в KPI губернаторов с 2026 года. За выполнение демографических целей регионам будут выделять по 13 млрд рублей ежегодно из федерального бюджета.
Показатель рождаемости войдет в KPI глав регионов РФ с 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью изданию «
По ее словам, показатель рождаемости войдет в KPI губернаторов с 2026 года.
За выполнение демографических целей регионам будут выделять по 13 млрд рублей ежегодно из федерального бюджета.