Голикова: показатель рождаемости войдет в KPI глав регионов РФ с 2026 года

По ее словам, показатель рождаемости войдет в KPI губернаторов с 2026 года. За выполнение демографических целей регионам будут выделять по 13 млрд рублей ежегодно из федерального бюджета.

Показатель рождаемости войдет в KPI глав регионов РФ с 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью изданию « Эксперт ».

По ее словам, показатель рождаемости войдет в KPI губернаторов с 2026 года.

За выполнение демографических целей регионам будут выделять по 13 млрд рублей ежегодно из федерального бюджета.