А что в кино? «Соловей против Муромца», «Пара на пару» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Соловей против Муромца» — приключенческое фэнтези, Россия. Илья Муромец возвращается в наш мир, чтобы сразиться с бессмертным Соловьем-Разбойником, стремящимся пробудить древнее зло. Героям предстоит финальная битва — теперь в мире гигантских роботов.
«Пара на пару» — комедийная мелодрама, Россия. Фильм о супругах, которые оказываются в новых отношениях, чтобы разобраться в старых. Игра чувств, ревности и желания все вернуть оборачивается неожиданными последствиями.
«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» — мультфильм, Россия. История о брате и сестре, спецагентах волшебного мира, которые расследуют исчезновение принцессы. Их ждет опасное приключение с магией, сказками и большим чувством юмора.
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