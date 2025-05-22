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Соловей против Муромца

Давным-давно Соловью-разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев, профессору Киселеву, удается найти Муромца на Севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Благодаря разработке Киселева — стальному сердцу — Муромец возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям Максиму и Егору предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Ильи Муромца — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

Режиссёр
Карен Оганесян
Актёры
Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Антон Васильев, Елена Валюшкина, Марк-Малик Мурашкин, Александра Тихонова, Юрий Землянухин, Илья Лукашенко, Юрий Нифонтов
Премьера
2025-05-22 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Научная фантастика

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