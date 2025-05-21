В США заявили, что выступят против поддержки Украины в заявлении G7

Соединенные Штаты выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки». Отмечается, что Вашингтон также против того, чтобы спецоперация России на Украине обозначалась в документах как «незаконная».

В США заявили, что выступят против поддержки Украины в заявлении G7. Об этом сообщает Газета.RU cо ссылкой на издание Politico.

Соединенные Штаты выступают против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявлении G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой семерки».

Отмечается, что Вашингтон также против того, чтобы спецоперация России на Украине обозначалась в документах как «незаконная».