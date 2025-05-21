В Рязанской области отремонтируют дорогу Ратманово — Киселевка

Отмечается, что подрядчик уже завершил фрезерование изношенного покрытия. Сейчас специалисты восстанавливают основание дороги и укладывают выравнивающий слой асфальта. Позже уложат верхний слой покрытия, укрепят обочины и обустроят проезжую часть: установят новые знаки и нанесут разметку. Завершить ремонт планируют в ноябре 2025 года.