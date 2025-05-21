В Рязанской области отремонтируют дорогу Ратманово — Киселевка
Отмечается, что подрядчик уже завершил фрезерование изношенного покрытия. Сейчас специалисты восстанавливают основание дороги и укладывают выравнивающий слой асфальта. Позже уложат верхний слой покрытия, укрепят обочины и обустроят проезжую часть: установят новые знаки и нанесут разметку. Завершить ремонт планируют в ноябре 2025 года.
В Ряжском округе начался ремонт дороги Ратманово — Киселевка. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба облправительства в соцсетях.
Отмечается, что подрядчик уже завершил фрезерование изношенного покрытия. Сейчас специалисты восстанавливают основание дороги и укладывают выравнивающий слой асфальта.
Позже уложат верхний слой покрытия, укрепят обочины и обустроят проезжую часть: установят новые знаки и нанесут разметку.
Завершить ремонт планируют в ноябре 2025 года.
Фото: Telegram-канал «Рязанская область»