В Рязанской области мотоциклиста осудят за ДТП с пострадавшим

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина без водительских прав управлял мотоциклом на улице Цементников в поселке Октябрьский. Он потерял контроль над управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось на обочину. Пассажир получил тяжкие телесные повреждения. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовно дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения.