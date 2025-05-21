В Рязанской области квартирант хотел убить хозяйку квартиры

По предварительной информации ведомства, он накануне выпивал с супругой. Утром жена пристыдила мужа за злоупотребление алкогольными напитками. Они поругались и женщина вышла на улицу. Через некоторое время в дверь постучали. Мужчина открыл и увидел за порогом жену и хозяйку квартиры — 51-летнюю местную жительницу. Женщина требовала пустить ее внутрь. Жителю поселка показалось, что его жена и хозяйка квартиры недавно выпили. Злоумышленник взял полено и пригрозил убить 51-летнюю женщину. Она обратилась в полицию.

В поселке Тума Клепиковского района опасный конфликт квартирант хотел убить хозяйку квартиры. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратилась 51-летняя женщина и рассказала, что мужчина, который арендует квартиру, не пускает ее и угрожает убийством.

На место выехали полицейские. 47-летнего мужчину доставили в отдел.

По предварительной информации ведомства, он накануне выпивал с супругой. Утром жена пристыдила мужа за злоупотребление алкогольными напитками. Они поругались и женщина вышла на улицу.

Через некоторое время в дверь постучали. Мужчина открыл и увидел за порогом жену и хозяйку квартиры — 51-летнюю местную жительницу. Женщина требовала пустить ее внутрь. Жителю поселка показалось, что его жена и хозяйка квартиры недавно выпили.

Злоумышленник взял полено и пригрозил убить 51-летнюю женщину. Она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.