В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
С 11:00 27 мая по 11:00 31 мая без газа останется Александро-Невский район вместе с райцентром. Газа также не будет в шести населенных пунктах Ухоловского района: село Богородицкое;село Волынщино; село Заречье; село Коноплино; село Пронск;село Сатино.
В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщает сайт «Газпром межрегионгаз».
С 11:00 27 мая по 11:00 31 мая без газа останется Александро-Невский район вместе с райцентром.
Газа также не будет в шести населенных пунктах Ухоловского района:
- село Богородицкое;
- село Волынщино;
- село Заречье;
- село Коноплино;
- село Пронск;
- село Сатино.