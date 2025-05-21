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В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ
С 11:00 27 мая по 11:00 31 мая без газа останется Александро-Невский район вместе с райцентром. Газа также не будет в шести населенных пунктах Ухоловского района: село Богородицкое;село Волынщино; село Заречье; село Коноплино; село Пронск;село Сатино.

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщает сайт «Газпром межрегионгаз».

С 11:00 27 мая по 11:00 31 мая без газа останется Александро-Невский район вместе с райцентром.

Газа также не будет в шести населенных пунктах Ухоловского района:

  • село Богородицкое;
  • село Волынщино;
  • село Заречье;
  • село Коноплино;
  • село Пронск;
  • село Сатино.