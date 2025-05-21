В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ

С 11:00 27 мая по 11:00 31 мая без газа останется Александро-Невский район вместе с райцентром. Газа также не будет в шести населенных пунктах Ухоловского района: село Богородицкое;село Волынщино; село Заречье; село Коноплино; село Пронск;село Сатино.

В двух районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Об этом сообщает сайт «Газпром межрегионгаз».

С 11:00 27 мая по 11:00 31 мая без газа останется Александро-Невский район вместе с райцентром.

Газа также не будет в шести населенных пунктах Ухоловского района: