Рязанцам рассказали о погоде 22 мая
В четверг будет переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Днем осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, ночью при грозе местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°С, днем 18…23°С.
Рязанцам рассказали о погоде 22 мая. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
В четверг будет переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Днем осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, ночью при грозе местами порывы до 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью 4…9°С, днем 18…23°С.