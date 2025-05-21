Рязанцам рассказали о действиях при укусе змеи

Рекомендации дала старший врач смены Рязанской областной станции скорой помощи Юлия Одеркова. Врач рассказала, что до приезда скорой пострадавшему необходимо понять, была ли змея ядовитой. Она отметила, что после укуса змеи на теле остаются две красные точки от клыков. Если вместо этого человек видит мелкие царапины, то, скорее всего, это уж. Медик также развеяла мифы о том, что над местом укуса нужно наложить жгут или попробовать высосать из раны яд. По ее словам, 90% яда моментально после укуса попадает в кровь.

Рязанцам рассказали о действиях при укусе змеи. Рекомендации дала старший врач смены Рязанской областной станции скорой помощи Юлия Одеркова.

Врач рассказала, что до приезда скорой пострадавшему необходимо понять, была ли змея ядовитой. Она отметила, что после укуса змеи на теле остаются две красные точки от клыков. Если вместо этого человек видит мелкие царапины, то, скорее всего, это уж.

Медик также развеяла мифы о том, что над местом укуса нужно наложить жгут или попробовать высосать из раны яд. По ее словам, 90% яда моментально после укуса попадает в кровь.

«И нет никакой гарантии, что у спасателя нет трещин и ранок в ротовой полости. Ведь яд может проникнуть туда. Тогда вместо одного пострадавшего, будет двое», — отметила врач.

Она пояснила, что в случае укуса ядовитой змеи пострадавшему надо придать горизонтальное положение.

«Человеку нужно как можно меньше двигаться, потому что яд распространяется с кровью. Если пострадала рука, то надо ее согнуть в локтевом суставе, сделать косыночную повязку. Нужно снять обтягивающую одежду, кольца, часы, браслеты, потому что будет разрастаться отек. Нужно дать пострадавшему обильное питье, обезболивающий и антигистаминный препараты. Эти лекарства обязательно должны быть в туристической аптечке. И, конечно, вызвать скорую помощь», — подчеркнула Одеркова.