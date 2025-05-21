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Родители продегустировали меню рязанских школ
«Детское питание» организовало 20 мая последний в этом учебном году контроль блюд. Он прошел на базе лицея № 52. Среди участников были учащиеся, родители, руководство школы, представители мэрии. Им представили новые блюда, разработанные технологами предприятия в соответствии с требованиями и нормативами, предъявляемыми к питанию школьников. По словам директора АО «Детское питание» Андрея Жарова, новинки призваны разнообразить школьное меню, сделать его вкуснее и интереснее, сохранив при этом питательную ценность завтраков, обедов и полдников. Они будут включены в меню с 1 сентября.

Родители продегустировали меню рязанских школ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Детское питание» организовало 20 мая последний в этом учебном году контроль блюд. Он прошел на базе лицея № 52. Среди участников были учащиеся, родители, руководство школы, представители мэрии.

Им представили новые блюда, разработанные технологами предприятия в соответствии с требованиями и нормативами, предъявляемыми к питанию школьников. По словам директора АО «Детское питание» Андрея Жарова, новинки призваны разнообразить школьное меню, сделать его вкуснее и интереснее, сохранив при этом питательную ценность завтраков, обедов и полдников. Они будут включены в меню с 1 сентября.

Гости попробовали творожную запеканку с какао, бутерброд с шоколадным маслом, суп на курином бульоне с фасолью, печеночные оладьи, котлету «Медвежья лапа» с добавлением говяжьей печени, куриное филе в томатном соусе, блинчики с клубникой и с медом.

«По нормативам в школьном меню должны быть блюда из печени. Но, как показывает опыт, дети не любят печень и едят ее очень неохотно. Поэтому мы ищем варианты блюд, в которых этот продукт присутствовал бы, но не придавал ярко выраженного характерного вкуса. Наши технологи создали котлету „Медвежья лапа“, в составе которой содержится свинина, смягчающая вкус», — рассказал Андрей Жаров.

Все присутствующие отметили, что блюда вкусные, интересные. Многим особенно понравилась запеканка из творога с какао. Все свои впечатления, замечания, предложения гости внесли в анонимные анкеты, которые будут изучены специалистами АО «Детское питание» и учтены в дальнейшей работе.