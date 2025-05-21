Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского бюро медико-социальной экспертизы
Установлено, что 16-летний ребенок-инвалид, в связи с имеющимся заболеванием и разработанной индивидуальной программой реабилитации, нуждается в ортопедических брюках. Технические средства реабилитации ему не предоставили.
Прокуратура нашла нарушения в работе рязанского бюро медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что 16-летний ребенок-инвалид, в связи с имеющимся заболеванием и разработанной индивидуальной программой реабилитации, нуждается в ортопедических брюках. Технические средства реабилитации ему не предоставили.
Прокуратура Рыбновсого района внесла представление в ФКУ «ГБ МСЭ по Рязанской области».
Несовершеннолетний получил необходимое.