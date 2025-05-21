Преподаватели РГРТУ победили в конкурсе от РАНХиГС
Преподаватели РГРТУ победили во Всероссийском конкурсе кейсов в области государственного муниципального управления, организованном РАНХиГС. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Из 30 заявленных кейсов от 16 регионов России команда в составе декана ИЭФ Ольги Горбовой, доцента кафедры ГМКУ Елены Нефедовой и заведующего кафедрой Сергея Перфильева получила 1 место.
Вручение дипломов состоялось в рамках Открытого пленарного заседания Учебно-методического совета по направлению научно-образовательной деятельности «Государственное и муниципальное управление» РАНХиГС.