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Полицейские поймали в Рязани 13-летнего подростка за рулем мопеда
Семиклассника отстранили от управления. Родителям несовершеннолетнего выдано уведомление. Возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав или лишенному такого права. Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Полицейские поймали в Семчине 13-летнего подростка за рулем мопеда. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Семиклассника отстранили от управления.

Родителям несовершеннолетнего выдано уведомление.

Возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права. Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.