Полицейские поймали в Рязани 13-летнего подростка за рулем мопеда
Семиклассника отстранили от управления. Родителям несовершеннолетнего выдано уведомление. Возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав или лишенному такого права. Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.
Полицейские поймали в Семчине 13-летнего подростка за рулем мопеда. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
Семиклассника отстранили от управления.
Родителям несовершеннолетнего выдано уведомление.
Возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права. Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.