Песков сообщил о подготовке списка условий для прекращения огня на Украине

Соответствующий перечень после составления будет передан Киеву. «Безусловно, отдельно будет [подготовлен] перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», — сказал представитель Кремля. Другие подробности он озвучивать не стал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке списка условий для прекращения огня на Украине. Об этом пишет «Газета. ру».

Соответствующий перечень после составления будет передан Киеву.

«Безусловно, отдельно будет [подготовлен] перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», — сказал представитель Кремля.

Другие подробности он озвучивать не стал.