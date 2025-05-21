Назван самый популярный у россиян люксовый бренд

«Лидером по заказам люксовых брендов уже два года остается Gucci. Однако за год популярность товаров итальянского Дома моды снизилась на 8% — с 17 до 9%", — отметили аналитики. Вторую строчку занимает Balenciaga, его доля также снизилась — с 9 до 7%. Третья в рейтинге — марка Stone Island, четвертая — Miu Miu. Пятерку лидеров завершил бренд Louis Vuitton. По словам экспертов, в 2025 году россияне чаще всего заказывают сумки, их спрос вырос с 20 до 23%. Среди популярных товаров также оказались верхняя одежда (12%), солнцезащитные очки (6%) и худи (3%).

Назван самый популярный у россиян люксовый бренд. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

«Лидером по заказам люксовых брендов уже два года остается Gucci. Однако за год популярность товаров итальянского Дома моды снизилась на 8% — с 17 до 9%", — отметили аналитики.

Вторую строчку занимает Balenciaga, его доля также снизилась — с 9 до 7%. Третья в рейтинге — марка Stone Island, четвертая — Miu Miu. Пятерку лидеров завершил бренд Louis Vuitton.

По словам экспертов, в 2025 году россияне чаще всего заказывают сумки, их спрос вырос с 20 до 23%. Среди популярных товаров также оказались верхняя одежда (12%), солнцезащитные очки (6%) и худи (3%).