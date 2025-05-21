Мошенники сфокусировались на кражах аккаунтов в «Госуслугах» у выпускников школ

Аферисты предлагают ученикам «секретные» ответы всего за 2 тысячи рублей, для чего создают группы в соцсетях и прилагают к публикациям ссылки на Telegram-каналы. Школьники видят эти сообщения и переводят злоумышленникам деньги. Те говорят, что ответы будут доставлены через портал «Госуслуги» из-за особой важности. Чтобы получить результат, выпускники заполняют форму, высылают данные аккаунта и СМС-код. Так аферисты получают доступ к личной странице ученика на «Госуслугах». «Не существует никаких „секретных“ ответов на ЕГЭ, которые можно купить. Любые предложения о покупке „ответов“ — это мошенничество»", — прокомментировали в Роскачестве.

Мошенники сфокусировались на кражах аккаунтов в «Госуслугах» у выпускников школ. Об этом пишет «Газета. ру».

Аферисты предлагают ученикам «секретные» ответы всего за 2 тысячи рублей, для чего создают группы в соцсетях и прилагают к публикациям ссылки на Telegram-каналы.

Школьники видят эти сообщения и переводят злоумышленникам деньги. Те говорят, что ответы будут доставлены через портал «Госуслуги» из-за особой важности. Чтобы получить результат, выпускники заполняют форму, высылают данные аккаунта и СМС-код. Так аферисты получают доступ к личной странице ученика на «Госуслугах».

"Не существует никаких «секретных» ответов на ЕГЭ, которые можно купить. Любые предложения о покупке «ответов» — это мошенничество"", — прокомментировали в Роскачестве.