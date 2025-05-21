Мэрия Рязани потребовала через суд изъять у спортивного центра земельный участок

Мэрия потребовала изъять земельный участок у Рязанского учебного стрелково-спортивного центра. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда. Горадминистрация подала иск к индивидуальному предпринимателю Фаузиру Байгузину и спортивному центру, который относится к ДОСААФ. Мэрия потребовала изъять участок путем продажи с публичных торгов. Согласно открытым данным, территория располагается по адресу улица Горького, дом 1 и имеет площадь 1838 квадратных метров. Категория указанного участка — земли населенных пунктов. Третьими лицами по делу выступают региональный Роспотребнадзор, ДОСААФ и прокуратура Рязанской области. Также суд удовлетворил требование мэрии и запретил проводить регистрационные действия с участком. Администрация заявила, что «существует угроза отчуждения ответчиками спорного участка». Судебное заседание назначено на 3 июня 2025 года.