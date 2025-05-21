МЧС сделало предупреждение для рязанцев
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший часы с сохранением утром 21 мая на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Участников дорожного движения призвали в повышенным внимательности и осторожности.
МЧС сделало предупреждение для рязанцев. Об этом говорится на официальном сайте регионального ведомства.
По данным, Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший часы с сохранением утром 21 мая на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Участников дорожного движения призвали в повышенным внимательности и осторожности.