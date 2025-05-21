70-летнего рязанца осудили на девять лет за убийство

Отмечается, что в октябре 2024 года мужчина и его знакомый выпивали. Фигурант приревновал сожительницу к гостю. Злоумышленник ударил знакомого деревянным черенком в затылок. От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой помощи. С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

70-летнего жителя Ряжского района осудили на девять лет за убийство. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2024 года мужчина и его знакомый выпивали. Фигурант приревновал сожительницу к гостю. Злоумышленник ударил знакомого деревянным черенком в затылок. От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.