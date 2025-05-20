Жители заметили в центре Рязани реанимобиль
Отмечается, что спецтехника находилась у дома № 27 на Первомайском проспекте. По данным сервиса «Яндекс. Карты» в здании расположен медцентр. Подробности происходящего неизвестны.
Жители заметили в центре Рязани реанимобиль. Об этом во вторник, 20 мая, редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.
Отмечается, что спецтехника находилась у дома № 27 на Первомайском проспекте. По данным сервиса «Яндекс. Карты» в здании расположен медцентр.
Подробности происходящего неизвестны.