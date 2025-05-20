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За неделю рязанцы отдали мошенникам почти восемь миллионов рублей
По данным полиции, мошенники стали чаще обманывать жителей под видом работы силовых ведомств. Аферисты убеждают граждан отдать деньги для проверки их на подлинность либо для участия в операциях по задержанию преступников. Для убедительности злоумышленники присылают фото документов, удостоверений. При этом, по данным полиции, на жертву оказывают психологическое давление. «Постоянно звучат угрозы привлечения к уголовной ответственности за пособничество терроризму, либо за разглашение гостайны», — отметили в посте.

За прошлую неделю, с 12 по 18 мая, в полицию обратились шесть жителей Железнодорожного района Рязани, которые суммарно отдали мошенникам 7 800 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях. По данным полиции, мошенники стали чаще обманывать жителей под видом работы силовых ведомств. Аферисты убеждают граждан отдать деньги для проверки их на подлинность либо для участия в операциях по задержанию преступников.

Для убедительности злоумышленники присылают фото документов, удостоверений. При этом, по данным полиции, на жертву оказывают психологическое давление.

«Постоянно звучат угрозы привлечения к уголовной ответственности за пособничество терроризму, либо за разглашение гостайны», — отметили в посте.