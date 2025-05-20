В рязанской многоэтажке частично обрушилась крыша

Происшествие случилось в доме № 15/23 на улице Тимакова. В здании частично обрушилась кровля. «В ближайшее время будут выясняться причины обрушения перекрытия. Объект отсутствует в плане капремонта по причине перевода собственниками взносов на спецсчет, что позволяет им самостоятельно планировать сроки и объемы ремонтных работ», — говорится в сообщении.