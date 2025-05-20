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В Рязани водоемы обработают от личинок комаров
Дезинсекция пройдет в конце мая и поможет снизить количество насекомых. Для работ используется бактерицид — это средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц.

В Рязани водоемы обработают от личинок комаров. Об этом во вторник, 20 мая, сообщает Telegram-канал «МЦУ Рязань».

Дезинсекция пройдет в конце мая и поможет снизить количество насекомых. Для работ используется бактерицид — это средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц.

Список территорий, на которых запланированы работы:

  • 5 участков в микрорайоне Голенчино;
  • 4 пруда в микрорайоне Никуличи;
  • два адреса в районе Дягилево;
  • 5 прудов в Сколовке;
  • 3 адреса в Солотче и Песочне.

Также дезинсекцию организуют на каскадах по ул. Гоголя и ул. Тимакова, на прудах по ул. Березняковская, в районах Мирный и Строитель, а также по ул. Интернациональная.