В Рязани водоемы обработают от личинок комаров
Дезинсекция пройдет в конце мая и поможет снизить количество насекомых. Для работ используется бактерицид — это средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц.
В Рязани водоемы обработают от личинок комаров. Об этом во вторник, 20 мая, сообщает Telegram-канал «МЦУ Рязань».
Дезинсекция пройдет в конце мая и поможет снизить количество насекомых. Для работ используется бактерицид — это средство воздействует на личинки комаров, но безопасно для людей, животных и птиц.
Список территорий, на которых запланированы работы:
- 5 участков в микрорайоне Голенчино;
- 4 пруда в микрорайоне Никуличи;
- два адреса в районе Дягилево;
- 5 прудов в Сколовке;
- 3 адреса в Солотче и Песочне.
Также дезинсекцию организуют на каскадах по ул. Гоголя и ул. Тимакова, на прудах по ул. Березняковская, в районах Мирный и Строитель, а также по ул. Интернациональная.