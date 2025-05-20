В Рязани увеличилось количество улиц, оставшихся без электричества
Во вторник, 20 мая, 16 рязанских улиц остались без света. Позже их число увеличилось до 28. К списку добавились: улица Затинная, улица Рыбацкая, улица Скоморошинская, улица Лесопарковая, Речников проезд, Окское шоссе, р-н Лесопарка, улица Рабочих, Посадский переулок, Соборная площадь, Кремлевский Вал, Остров поселок. Отмечается, что над восстановление электричества работают две бригады специалистов. Электроэнергию обещают восстановить в течение 4-х часов с момента отключения.
В Рязани увеличилось количество улиц, оставшихся без электричества. Об этом сообщают электросети.
Во вторник, 20 мая, 16 рязанских улиц остались без света. Позже их число увеличилось до 28. К списку добавились:
- улица Затинная,
- улица Рыбацкая,
- улица Скоморошинская,
- улица Лесопарковая,
- Речников проезд,
- Окское шоссе,
- р-н Лесопарка,
- улица Рабочих,
- Посадский переулок,
- Соборная площадь,
- Кремлевский Вал,
- Остров поселок.
Отмечается, что над восстановление электричества работают две бригады специалистов. Электроэнергию обещают восстановить в течение 4-х часов с момента отключения.