В Рязани увеличилось количество улиц, оставшихся без электричества

Во вторник, 20 мая, 16 рязанских улиц остались без света. Позже их число увеличилось до 28. К списку добавились: улица Затинная, улица Рыбацкая, улица Скоморошинская, улица Лесопарковая, Речников проезд, Окское шоссе, р-н Лесопарка, улица Рабочих, Посадский переулок, Соборная площадь, Кремлевский Вал, Остров поселок. Отмечается, что над восстановление электричества работают две бригады специалистов. Электроэнергию обещают восстановить в течение 4-х часов с момента отключения.

В Рязани увеличилось количество улиц, оставшихся без электричества. Об этом сообщают электросети.

Во вторник, 20 мая, 16 рязанских улиц остались без света. Позже их число увеличилось до 28. К списку добавились:

улица Затинная,

улица Рыбацкая,

улица Скоморошинская,

улица Лесопарковая,

Речников проезд,

Окское шоссе,

р-н Лесопарка,

улица Рабочих,

Посадский переулок,

Соборная площадь,

Кремлевский Вал,

Остров поселок.

Отмечается, что над восстановление электричества работают две бригады специалистов. Электроэнергию обещают восстановить в течение 4-х часов с момента отключения.