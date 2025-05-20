В центре Рязани отключили свет на 16 улицах
Электричества нет по следующим улицам: Фирсова; Грибоедова; Есенина; Свободы; Садовой; Полевой; Урицкого; Яхонтова; 26 бакинских комиссаров; Новослободской; Газетном переулке; Фрунзе; Вознесенской; Ленина; Щедрина; Электрозаводской. Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов.
В центре Рязани отключили свет на 16 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.
Электричества нет по следующим улицам:
- Фирсова;
- Грибоедова;
- Есенина;
- Свободы;
- Садовой;
- Полевой;
- Урицкого;
- Яхонтова;
- 26 бакинских комиссаров;
- Новослободской;
- Газетном переулке;
- Фрунзе;
- Вознесенской;
- Ленина;
- Щедрина;
- Электрозаводской.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов.