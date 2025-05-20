В Рязани снова проведут рейд по тонировке
Во вторник, 20 мая, в Рязани проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Отмечается, что с начала дня к ответственности привлекли более 30 водителей.
В Рязани снова проведут рейд по тонировке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Во вторник, 20 мая, в Рязани проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
Отмечается, что с начала дня к ответственности привлекли более 30 водителей.