В России за неделю значительно подешевели бананы

Снижение цен составило 11,8%. Это связано с недельным замедлением инфляции. «За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло „Олейна“ (+15,3%), сливочное масло „Домик в деревне“ (+30,9%), сельдь „Матиас“ (+16,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), конфеты „Мишка косолапый“ (+15,9%), молоко „Домик в деревне“ 3,2% жирности (+10,0%), плавленый сырный продукт „Фетакса“ (+8,3%) и черный чай „Акбар“ (+4,6%)», — отметил специалист.

В России за неделю значительно подешевели бананы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на создателя индекса, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова.

По его словам, снижение цен составило 11,8%. Это связано с недельным замедлением инфляции.

«За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло „Олейна“ (+15,3%), сливочное масло „Домик в деревне“ (+30,9%), сельдь „Матиас“ (+16,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), конфеты „Мишка косолапый“ (+15,9%), молоко „Домик в деревне“ 3,2% жирности (+10,0%), плавленый сырный продукт „Фетакса“ (+8,3%) и черный чай „Акбар“ (+4,6%)», — отметил специалист.

Также, по его словам, за год снизились цены на морковь (-24,2%), детский мармелад «Fruit-Tella» (-16,0%), бюджетные куриные тушки (-4,9%), яйца «Окские» категории С1 (-2,0%).

По данным Росстата, годовая инфляция в России в апреле 2025 года замедлилась до 10,23% с 10,34% на конец марта.