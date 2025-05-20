В России с 25 мая заработает реестр должников по алиментам
Это станет ключевым инструментом в борьбе с уклонением от обязательств перед детьми. «Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта», — пояснил эксперт. Помимо ареста счетов и удержания зарплаты, должники могут быть ограничены в праве занимать руководящие должности, управлять автомобилем, также возможна блокировка «Госуслуг».
В России с 25 мая заработает реестр должников по алиментам. Об этом пишет RT со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
По его словам, это станет ключевым инструментом в борьбе с уклонением от обязательств перед детьми.
«Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта», — пояснил эксперт.
Он добавил, что помимо ареста счетов и удержания зарплаты, должники могут быть ограничены в праве занимать руководящие должности, управлять автомобилем, также возможна блокировка «Госуслуг».
Реформа призвана повысить ответственность родителей.