В России с 25 мая заработает реестр должников по алиментам

Это станет ключевым инструментом в борьбе с уклонением от обязательств перед детьми. «Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта», — пояснил эксперт. Помимо ареста счетов и удержания зарплаты, должники могут быть ограничены в праве занимать руководящие должности, управлять автомобилем, также возможна блокировка «Госуслуг».

В России с 25 мая заработает реестр должников по алиментам. Об этом пишет RT со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

По его словам, это станет ключевым инструментом в борьбе с уклонением от обязательств перед детьми.

«Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта», — пояснил эксперт.

Он добавил, что помимо ареста счетов и удержания зарплаты, должники могут быть ограничены в праве занимать руководящие должности, управлять автомобилем, также возможна блокировка «Госуслуг».

Реформа призвана повысить ответственность родителей.