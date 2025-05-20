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В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам об информационной гигиене
Отмечается, что чрезмерный поток информации может приводить к перегрузке мозга, снижению способности мыслить, эмоциональным проблемам, развитию стереотипов, рискам стать жертвой мошенников и потери времени.

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам об информационной гигиене. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Отмечается, что чрезмерный поток информации может приводить к перегрузке мозга, снижению способности мыслить, эмоциональным проблемам, развитию стереотипов, рискам стать жертвой мошенников и потери времени.

Чтобы сохранить свое здоровье и психологический комфорт, соблюдайте простые правила информационной гигиены:

  • Ограничьте время в интернете;
  • Контролируйте источник и качество информации ;
  • Защищайте личные данные ;
  • Используйте блокировщики рекламы и режим чтения;
  • Отпишитесь от ненужных каналов и рассылок.