В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам об информационной гигиене
Отмечается, что чрезмерный поток информации может приводить к перегрузке мозга, снижению способности мыслить, эмоциональным проблемам, развитию стереотипов, рискам стать жертвой мошенников и потери времени.
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам об информационной гигиене. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
Отмечается, что чрезмерный поток информации может приводить к перегрузке мозга, снижению способности мыслить, эмоциональным проблемам, развитию стереотипов, рискам стать жертвой мошенников и потери времени.
Чтобы сохранить свое здоровье и психологический комфорт, соблюдайте простые правила информационной гигиены:
- Ограничьте время в интернете;
- Контролируйте источник и качество информации ;
- Защищайте личные данные ;
- Используйте блокировщики рекламы и режим чтения;
- Отпишитесь от ненужных каналов и рассылок.