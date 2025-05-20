В Подмосковье мужчины пытались похитить товар с ПВЗ и избили полицейского, который хотел их остановить

В Подмосковье мужчины пытались похитить товар с ПВЗ и избили полицейского, который хотел их остановить. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Отмечается, что правоохранитель был одет в гражданскую одежду и находился в ПВЗ по своим делам. Однако, заметив кражу, он вмешался, но был избит двумя лицами кавказской национальности. Остановить мужчин смогли клиенты, зашедшие в ПВЗ.

Пострадавший в больнице с серьезными травмами внутренних органов и головы.