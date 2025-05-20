В Минобрнауки сообщили, как будут распределять платные места в вузах

При распределении платных бюджетных мест в конкретном вузе будут учитываться такие критерии как средний балл ЕГЭ поступающих абитуриентов, трудоустройство и размер заработных плат выпускников.

В Минобрнауки сообщили, как будут распределять платные места в вузах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

При распределении платных бюджетных мест в конкретном вузе будут учитываться такие критерии как средний балл ЕГЭ поступающих абитуриентов, трудоустройство и размер заработных плат выпускников.

«Самый главный критерий — это качество приема в университеты, количество средних баллов ЕГЭ, тех, кто поступил, количество олимпиадников», — подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков.