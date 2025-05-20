Собственников пяти объектов культурного наследия в Рязани освободят от налога

Новые льготы в виде полного освобождения от налога коснутся собственников следующих объектов: Гостиный двор (улица Ленина, дом 24); Гостиный двор (улица Ленина, дом 31); Надвратная церковь ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 58); Дом настоятеля ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 54б); Торговые ряды (улица Краснорядская, дом 2). При утверждении данной льготы бюджет города утратит 2,7 миллиона рублей в 2025 году. При этом собственники продолжат нести обязательства сохранять здания как объекты культурного наследия.

Собственников объектов культурного наследия в Рязани освободят от налога на имущество. Об этом во вторник, 20 мая, на комитете по бюджету и налоговой политике в гордуме сообщила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова.

Новые льготы в виде полного освобождения от налога коснутся собственников следующих объектов:

Гостиный двор (улица Ленина, дом 24);

Гостиный двор (улица Ленина, дом 31);

Надвратная церковь ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 58);

Дом настоятеля ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 54б);

Торговые ряды (улица Краснорядская, дом 2).

Финогенова отметила, что при утверждении данной льготы бюджет города утратит 2,7 миллиона рублей в 2025 году.

При этом собственники продолжат нести обязательства сохранять здания как объекты культурного наследия.

Фото: «Яндекс. Карты».