Собственников пяти объектов культурного наследия в Рязани освободят от налога
Новые льготы в виде полного освобождения от налога коснутся собственников следующих объектов: Гостиный двор (улица Ленина, дом 24); Гостиный двор (улица Ленина, дом 31); Надвратная церковь ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 58); Дом настоятеля ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 54б); Торговые ряды (улица Краснорядская, дом 2). При утверждении данной льготы бюджет города утратит 2,7 миллиона рублей в 2025 году. При этом собственники продолжат нести обязательства сохранять здания как объекты культурного наследия.
Собственников объектов культурного наследия в Рязани освободят от налога на имущество. Об этом во вторник, 20 мая, на комитете по бюджету и налоговой политике в гордуме сообщила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова.
Новые льготы в виде полного освобождения от налога коснутся собственников следующих объектов:
- Гостиный двор (улица Ленина, дом 24);
- Гостиный двор (улица Ленина, дом 31);
- Надвратная церковь ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 58);
- Дом настоятеля ансамбля Казанского монастыря (улица Фурманова, дом 54б);
- Торговые ряды (улица Краснорядская, дом 2).
Финогенова отметила, что при утверждении данной льготы бюджет города утратит 2,7 миллиона рублей в 2025 году.
При этом собственники продолжат нести обязательства сохранять здания как объекты культурного наследия.
Фото: «Яндекс. Карты».