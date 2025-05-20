Скончалась актриса из сериалов «Склифосовский» и «Папины дочки»
Актрисе был 51 год. Отмечается, что она умерла из-за онкологии. Прощание с артисткой пройдет 23 мая. Наталья Пикула снималась в сериалах «Склифосовский», «Папины дочки», «Час Волкова» и других.
Умерла актриса театра и кино Наталья Пикула. Об этом 20 мая
Актрисе был 51 год. Отмечается, что она умерла из-за онкологии.
Прощание с артисткой пройдет 23 мая.
Наталья Пикула снималась в сериалах «Склифосовский», «Папины дочки», «Час Волкова» и других.