Скончалась актриса из сериалов «Склифосовский» и «Папины дочки»

Актрисе был 51 год. Отмечается, что она умерла из-за онкологии. Прощание с артисткой пройдет 23 мая. Наталья Пикула снималась в сериалах «Склифосовский», «Папины дочки», «Час Волкова» и других.