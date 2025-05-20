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Рязанцы рассказали о трудностях в общении на работе с коллегами
Наибольшие сложности вызывает общение с бухгалтерами (9%). На втором месте по степени «вредности» — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (8%), на третьем — IT-специалисты (4%). В рейтинг также вошли сотрудники служб безопасности (3%). По 2% респондентов отметили непростые контакты с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных.

Рязанцы рассказали о трудностях в общении на работе с коллегами. Информацию предоставил сервис SuperJob.

Наибольшие сложности вызывает общение с бухгалтерами (9%). На втором месте по степени «вредности» — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (8%), на третьем — IT-специалисты (4%). В рейтинг также вошли сотрудники служб безопасности (3%).

По 2% респондентов отметили непростые контакты с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных. Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.

При этом каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 9% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу.