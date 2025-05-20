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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
С 15:00 20 мая до 00:00 21 мая отключат холодную воду по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования). Причина- аварийно-восстановительные работы на водопроводе

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

С 15:00 20 мая до 00:00 21 мая отключили холодную воду по адресам:

  • 2-й Школьный переулок, дом № 1;
  • Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования).

Причина — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.