Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
С 15:00 20 мая до 00:00 21 мая отключат холодную воду по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования). Причина- аварийно-восстановительные работы на водопроводе
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
С 15:00 20 мая до 00:00 21 мая отключили холодную воду по адресам:
- 2-й Школьный переулок, дом № 1;
- Первомайский проспект, дома №№ 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39 Центр физико-математического образования).
Причина — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.