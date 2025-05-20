Рязанцам рассказали о погоде на 21 мая
В среду, 21 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +5,+10 градусов, днем прогреется до +16, +21 градуса.
Рязанцам рассказали о погоде на 21 мая. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.
В среду, 21 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер западной четверти, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +5,+10 градусов, днем прогреется до +16, +21 градуса.