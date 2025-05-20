Россиянам рассказали о вредных компонентах в уходовой косметике

По словам врача, также стоит быть осторожным с кислотами. Ретинол и его производные усиливают шелушение, снижая естественную защиту от УФ-лучей. Кожа может получить ожог или пигментацию даже при использовании SPF-защиты кожа может получить ожог или стойкую пигментацию. Гликолевая, ретиноевая и салициловая кислоты в большой концентрации истончают роговой слой, делая кожу уязвимой перед ветром, солнцем и аллергенами.

Россиянам рассказали о вредных компонентах в уходовой косметике. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на дерматолога и косметолога Галину Амосову.

«Эфирные масла цитрусовых на солнце вызывают ожоги и темные пятна. Агрессивные отбеливающие компоненты — гидрохинон, арбутин в высоких концентрациях — могут под воздействием солнечных лучей дать обратный эффект», — предупредила специалистка.

По ее словам, также стоит быть осторожным с кислотами. Ретинол и его производные усиливают шелушение, снижая естественную защиту от УФ-лучей. Кожа может получить ожог или пигментацию даже при использовании SPF-защиты. Гликолевая, ретиноевая и салициловая кислоты в большой концентрации истончают роговой слой, делая кожу уязвимой перед ветром, солнцем и аллергенами.

При этом обладателям кожи с гиперкератозом или склонной к воспалениям, по словам косметолога, допустимо продолжать использовать кислоты, но в концентрации не более 15%, придерживаясь курсовых рекомендаций, строго вечером и не чаще трех-четырех раз в неделю. Кроме того, необходимо использовать солнцезащитные средства.