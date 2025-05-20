Российских школьников предупредили о схеме мошенников с «ответами» к ЕГЭ

Отмечается, что под предлогом отправки «ответов» к ЕГЭ злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Для этого аферисты создают группы в соцсетях, предлагая купить «ответы» к госэкзамену за несколько тысяч рублей. При оплате жертве сообщают, что из-за «особой государственной важности» ответы отправят через сервис «Госуслуг». Для получения доступа к ним школьникам высылают форму «авторизации», где требуется ввести регистрационные данные на «Госуслугах» и код подтверждения из СМС-сообщения, что в результате приводит к краже аккаунта.

Российских школьников предупредили о схеме мошенников с «ответами» к ЕГЭ. Об этом 20 мая сообщило ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что под предлогом отправки «ответов» к ЕГЭ злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Для этого аферисты создают группы в соцсетях, предлагая купить «ответы» к госэкзамену за несколько тысяч рублей.

При оплате жертве сообщают, что из-за «особой государственной важности» ответы отправят через сервис «Госуслуг». Для получения доступа к ним школьникам высылают форму «авторизации», где требуется ввести регистрационные данные на «Госуслугах» и код подтверждения из СМС-сообщения, что в результате приводит к краже аккаунта.

В Роскачестве призвали школьников и их родителей сохранять бдительность.

Ранее стало известно, что мошенники обзванивают выпускников и их родителей под видом сотрудников Минпросвещения.