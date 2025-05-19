Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в преддверии ЕГЭ

Мошенники обзванивают выпускников и их родителей под видом сотрудников Минпросвещения. По телефону они убеждают зарегистрироваться на «портале сдачи ЕГЭ». Под предлогом «необходимости срочной авторизации» они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности. Так злоумышленники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталам Госуслуг и банковским приложениям. Депутат напомнил, что настоящие сотрудники госучреждений не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся через школы и с участием родителей.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в преддверии ЕГЭ. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, мошенники обзванивают выпускников и их родителей под видом сотрудников Минпросвещения. По телефону они убеждают зарегистрироваться на «портале сдачи ЕГЭ». Под предлогом «необходимости срочной авторизации» они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности. Так злоумышленники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталам Госуслуг и банковским приложениям.

Депутат напомнил, что настоящие сотрудники госучреждений не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся через школы и с участием родителей.