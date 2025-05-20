Над Рязанью запечатлели солнечное гало из воздушного шара
Отмечается, что кадры сделаны на рассвете 17 мая. «Солнечное гало, сфотографированное из корзины аэростата. Перед рассветом был виден солнечный столб», — говорится в сообщении.
Над Рязанью запечатлели солнечное гало из воздушного шара. Об этом сообщает Telegram-канал «RZNASTRO».
Отмечается, что кадры сделаны на рассвете 17 мая.
«Солнечное гало, сфотографированное из корзины аэростата. Перед рассветом был виден солнечный столб», — говорится в сообщении.
Фото: Ангелина Полякова.