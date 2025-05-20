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На «Госуслугах» заработал сервис для защиты от мошенников
Раздел называется «Жизненная ситуация». Он объединяет в себе все доступные инструменты для противодействия аферистам. Среди них — возможность проверить свою кредитную историю, оформить самозапрет на получение займов, узнать количество SIM-карт, зарегистрированных на имя пользователя, и подать жалобу на подозрительные интернет-ресурсы. Также предусмотрена возможность оценки подозрительных звонков, а при необходимости сервис помогает найти ближайший МФЦ для обращения за помощью.

На «Госуслугах» заработал сервис для защиты от мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Раздел называется «Жизненная ситуация». Он объединяет в себе все доступные инструменты для противодействия аферистам. Среди них — возможность проверить свою кредитную историю, оформить самозапрет на получение займов, узнать количество SIM-карт, зарегистрированных на имя пользователя, и подать жалобу на подозрительные интернет-ресурсы. Также предусмотрена возможность оценки подозрительных звонков, а при необходимости сервис помогает найти ближайший МФЦ для обращения за помощью.

По словам собеседника издания, портал создает единую и комплексную систему цифровой безопасности, которая позволяет не только минимизировать риски для пользователей, но и затрудняет работу мошенников.